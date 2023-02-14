AK Parti İl Başkanı Karataş'tan Akşener'e toprak ve mülk satışı tepkisi

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Hatay'da yabancılara mülk satışının yasaklanması' açıklamasına ilişkin, "Kendisi sanırım danışmanları tarafından yanlış bilgilendirilmiş. Özellikle Kilis, Hatay, Şanlıurfa, gibi sınır illerimiz başta olmak üzere ‘yabancılara mülk satışı eskiden beri yasak" dedi.

Suriye'deki olayları başlamadan önce de Kilis'te yabancılara mülk satışı kanunen mümkün olmadığını, bundan sonrada mümkün olmayacağını söyleyen Karataş, "Dolayısıyla biz bu açıklamaları kesinlikle içeriğini kabul etmiyoruz. Sayın Akşener'in bu beyanatından sonra ‘Siz benim ne demek istediğimi anladınız' şeklinde cümle kurmasının, kendisinin gerçeklikten uzaklaştırıldığını ve bir komple teorisine esir edilmeye çalışıldığını bizlere göstermektedir. Kendisine tavsiyemiz, danışmanlarının bu konuda kendisine bilgi veren kişileri gözden geçirmesi gerekmektedir. Milletimiz 100 yılın felaketini yaşarken, bütün konsantrasyonumuz ve önceliğimiz depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışırken, Sayın Akşener'in suni gündem oluşturup böyle açıklamalar yapmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Kilis'te enkaz kaldırma çalışmalarının sonuçlandığını, depremden etkilenen tüm vatandaşların çadır ve konteynırlara ve devlet imkanlarıyla hazırlanan barınaklara yerleştirildiğini kaydeden Karataş şöyle devam etti:

"Herhangi bir eksiğimiz söz konusu değil devletin tüm kurumları sivil toplum kuruluşları gönüllüler hayır severler tam bir koordinasyon içerisinde vatandaşımızın yaralarını sarmaya devam ediyor. Bugün burada 7 Aralık Stadında AFAD'ın kurmuş olduğu çadır kentteyiz. Burada yaşayan yüzlerce vatandaşımız var, bizlerde tüm ekibimizle birlikte her gün toplu olarak kalınan yerleri ziyaret ederek taleplerini alıyoruz ve kendilerinin yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah biz bir Ülke olarak 85 milyon olarak birlik beraberlik içerisinde bu vahim olayı, bu büyük felaketinde altından kalkacağız. Buna sonsuz inanıyoruz".