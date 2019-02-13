AK Parti İl Başkanı Karataş'tan anket iddiası

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis'te yapılan anketlerde partisinin açık ara önde olduğunu ileri sürerek, "Anketlerde çok açık ara öndeyiz. Söylediğim doğru çıkmazsa siyaseti bırakacağımı buradan açıkça taahhüt ediyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Seçim çalışmalarımız gayet iyi bir şekilde devam ediyor.Teşkilatımızın tüm kademeleri belli bir disiplin ve plan dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle özverili çalışmalarından dolayı tüm teşkilat mensuplarımıza ve gerek yanımızda gerekse de sahada gönüllü olarak çalışmalarımıza katkı sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinden yeni bir zaferle çıkacağız" dedi. Karataş, "Daha önce de ifade ettiğim gibi anketlerde çok açık ara öndeyiz.Sahada da bunu hissedebiliyoruz.Benim söylediğim doğru çıkmazsa siyaseti bırakacağımı buradan açıkça taahhüt ediyorum.Eğer bunun aksini iddia eden başka bir siyasi partinin İl Başkanı varsa çıksın açıklasın.Milletimiz de kimin doğru kimin yanlış söylediğini 31 Mart'ta öğrenmiş olur. Biz makamlar işgal etmeye değil,gönüller inşa etmeye geliyoruz.Herkesi kucaklayacağız.Tüm gücümüzle Kilis'imiz için çalışacağız.Kilis halkının sağduyusuna güveniyoruz.Belediye Başkanı Şehriemin'dir. Milletimiz kime yetki vereceğini çok iyi bilir” ifadesini kullandı.