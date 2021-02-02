18 Ocak tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti Kilis İl Kongresinde İl Başkanlığına Mehmet Murat Karataş yeniden seçilmişti. İl Başkanı Mehmet Murat Karataş başkanlığında toplanan AK Parti İl Yönetimi görev bölümü yaptı. AK Parti İl Yönetiminde görev dağılımı ise şöyle oluştu:

"İl Siyasi Hukuki İşleri Başkanı Baran Hidayet, İl Teşkilat Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Seçim İşleri Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, İl Tanıtım Medya Başkanı Muhammed Fatih Bakkallar, İl Dış İlişkiler Başkanı Bekir Akdemir, İl Sosyal Politikalar Başkanı Adnan Erdoğan, İl Yerel Yönetimler Başkanı Timur Şenakıcı, İl Ekonomi İşler Başkanı Güven Özdemir, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Ali Polat, İl Mali ve İdare İşler Başkanı Mehmet Ali Külekçi, Ar-Ge Başkanı Hatice Canan Ketrez, İl İnsan Hakları Başkanı Burak Bulut, Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanı Fatime Kübra Gökçek ile İl Sekreterlik Başkanı Yunus Serkan Sakar.”