AK Parti Kilis İl Kongresi 8 Ocak'da

AK Parti Genel Merkezi tarafından Pandemiden dolayı ileri tarihlere ertelenen kongreler yapılmaya başlanılıyor.

İl Başkanı Mehmet Murat Karataş yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle daha önce ertelenen AK Parti Kilis İl kongremiz 8 Ocak 2021 Cuma günü yapılacak. Kongreye, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Video-Konferans yöntemiyle bağlanacak" dedi.

AK Parti Genel Merkezi, AK Parti Kilis il başkanlığı için mevcut İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın kongreye tek aday olarak katılacağını açıkladı.