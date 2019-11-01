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AK Parti milletvekillerinden ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Ruken Kilerci ile Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanlığı ile Kilis Belediyesini ziyaret ettiler.


AK Parti İstanbul Milletvekili Ruken Kilerci ile Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İlk önce AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ı ziyaret ederek parti teşkilatıyla bir araya geldi. Daha sonra Milletvekili Kilerci ile Yaman Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret ettiler. Ziyaretlerin istişare amaçlı olduğu, Önceki hafta boşalan Merkez İlçe Başkanlığına atama yapılması için istişare için AK Parti İstanbul Milletvekili Ruken Kilerci ile Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman Kilis'e geldiği öğrenildi.

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