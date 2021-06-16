AK Parti'den köy ziyaretleri

AK Parti İl Başkanı Karata, beraberinde Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte Kilis Merkez ilçeye bağlı Tahtalı, Doğançay, Duruca, Kuzuini, Beşenli ve Deliçay köyüne giderek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Köylere yapılan yol, su ve diğer yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Karataş, Köy ziyaretlerinin devam edeceğini, köylerimize yaptığımız hizmetleri vatandaşlara anlatmayı devam edeceklerini söyledi.