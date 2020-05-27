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AK Partililer esnaf ziyareti yaptı

Kilis’te, AK Parti İl Teşkilatı Esnaf ziyaretinde bulunarak, geçmiş Ramazan bayramlarını kutladılar.

Kilis'te, AK Parti İl Teşkilatı Esnaf ziyaretinde bulunarak, geçmiş Ramazan bayramlarını kutladılar.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karata, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte esnaf ziyareti yaptılar.


Belediye Başkanı Bulut, Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde özveriyle çalışan esnafları ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Esnaf ziyaretimizde bugün ki durağımız Adnan Menderes parkı civarı oldu, esnaflarımıza hayırlı işler bol kazançlar dilerim. Allah'ın izniyle bu zor zamanları da yine birlikte aşacak ve özlenen güzel günlere kavuşacağız” dedi.

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