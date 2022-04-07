İhlas Haber Ajansı

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AK Partililer gençlerle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Zehra Nur Yılmaz, MKYK üyeleri Ebu Bekir Akbina ile Muzaffer Cirit, Kilis’te bir dizi etkinliğe katıldı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Zehra Nur Yılmaz, MKYK üyeleri Ebu Bekir Akbina ile Muzaffer Cirit, Kilis'te bir dizi etkinliğe katıldı.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş , Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Zehra Nur Yılmaz, MKYK üyeleri Ebu Bekir Akbina ile Muzaffer Cirit, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Cumhuriyet Meydanındaki çadırıda “Çaylar Bizden Sohbet Sizden” diyerek gençlerle bir araya gelip muhabbet ettiler. Eğitim Başkanı Zehra Nur Yılmaz, MKYK üyeleri Ebu Bekir Akbina ile Muzaffer Cirit ile Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara, daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencileri evine ziyarette bulunarak, sohbet ettiler. Üniak biriminin düzenlediği öğrenci evi sahur programında öğrenciler ile bir araya gelen AK Partililerin Ramazan ayı boyuncu etkinliklerinin süreceği bildirildi.

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