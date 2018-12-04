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AK Partililer kan ver hayat kurtar” kampanyasına katıldı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri “kan ver hayat kurtar” kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Meydanında kurulan kan standına gelerek partililer ile birlikte kan vererek, “kan ver hayat kurtar” kampanyasına katıldılar.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, üyeleri “kan ver hayat kurtar” kampanyasına destek verdiklerini ifade ederek, “Bugün yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte kan bağışında bulunduk. Kan bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.

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