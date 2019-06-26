Akademik Birimlerinin mezuniyet törenleri sona erdi

7 Aralık Üniversitesi genel mezuniyet töreninin ardından üniversitenin akademik birimlerinde de farklı törenler yapıldı. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenleri geride bıraktığımız hafta içerisinde gerçekleştirildi.

Üniversite de eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin coşku ve heyecanla katıldıkları törenlere, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen öğrenci aileleri de katıldı.