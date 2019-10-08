Akademik ve İdari Birim Yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

2019-2020 akademik yılında yapılacak olan çalışmalar ve düzenlenecek etkinliklerle ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısına Rektör Karacoşkun'un yanı sıra rektör yardımcıları, rektör danışmanları ile akademik ve idari birim yöneticileri katıldı. Yeni akademik yılın verimli geçmesi dileği ile sözlerine başlayan Rektör Karacoşkun, üniversitenin akademik ve idari birimlerinin işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.