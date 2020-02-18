İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akıllı köpekler jandarmanın gözü kulağı oluyor

Kilis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 5 köpük, suçlulara geçit vermiyor.

24 saat göreve hazır köpekler, arama ve takiplerde ise gözü kulağı oluyor.


İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bomba arama köpeği Bela, iz takip köpeği Lastik, tütün arama köpeği Palan ve mayın arama köpekleri Güçlü ve Orfaz sorumluluk sahasında köprü ve menfez aramaları, kayıp şahısların bulunmasında ve kaçak yollar ile Türkiye'ye sokulan kaçak malzemelerin yakalanması için eğitmenleri jandarma personeli birlikte vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 görev yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.