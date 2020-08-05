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“Altın Kız" çocuk oyunu tiyatro gösterisi yapıldı

Kilis’te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" kapsamında “Altın Kız" çocuk oyunu tiyatro gösterisi yapıldı.

Kilis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" kapsamında “Altın Kız" çocuk oyunu tiyatro gösterisi yapıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplum sağlığını korumak amacıyla ara verilen tiyatro etkinlikleri, Kilis'te "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosunca Süleyman Demirel İlköğretim Okulu bahçesinde sahnelenen "Altın Kız" çocuk oyunu tiyatro gösterisi ile yeniden başladı.

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