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Altyapıya 32 Milyon TL'lik yatırım

Kilis’te, 32 milyon TL’lik alt yapı çalışması için sözleşme imzalandı.

Kilis'te, 32 milyon TL'lik alt yapı çalışması için sözleşme imzalandı.


Kilis Belediyesi ile yüklenici firma arasında Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından Kilis genelinde yapılacak alt yapı çalışmaları kapsamında 32 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.


Proje kapsamında Mehmet Sanlı Mahallesi, Kilis Devlet Hastanesi ile Öncüpınar Mahallesi arası ve Ekrem Çetin mahallesinin 26 kilometre kanalizasyon hatları ile şehir genelinde 9 kilometre yağmur suyu hattı yapılacak.

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