2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Kapsamında "Anadolu Kültür Coğrafyası ve Yunus Emre" Programı düzenlendi.

2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kabul edilmesinin ardından Dil ve Edebiyat Topluluğunun girişimleriyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Alptekin'in sunumuyla "Anadolu Kültür Coğrafyası ve Yunus Emre" başlıklı bir program düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu'nun yönlendiriciliğinde çevrim içi gerçekleştirilen programda, Doç. Dr. Mehmet Alptekin, Yunus Emre'nin tarihî ve menkibevî hayatından bahsederek onun Anadolu kültür coğrafyasındaki yerini anlattı. Alptekin, "Yoksulu zenginden, kâfiri Müslümandan ayırmayan", millî kültürümüzün oluşmasındaki mihenk taşlarından Yunus Emre'yi günümüze kadar ulaştıran ve Yunus Emre'yi "Bizim Yunus" yapan "Anadolu düşüncesi, Tasavvufi düşünce ve kültür coğrafyası" başlıklarına değindi. Program, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.