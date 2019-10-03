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"Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi

Kilis’te, "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi açılış programı düzenlendi.

Kilis'te, "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi açılış programı düzenlendi.


Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesinde , "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi açılış programı yapıldı. Program İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Kanter, İl MEM Yöneticileri, Lise Müdürleri, Edebiyat Öğretmenleri ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Lise öğrencilerine yönelik olan proje 2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılında Yazar Mustafa Kutlu okumalarıyla başlamış ve programın sonunda Müdürlüğümüzce temin edilen Yazar Mustafa Kutlu'nun eserleri 16 okula dağıtıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, "Proje açılışına katılan ve böyle güzel bir projenin uygulanmasında emeği geçen, bundan sonraki süreçte emek verecek olan bütün paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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