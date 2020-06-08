Anız yakanlara ceza uyarısı

İl Müdür Vekili Mehmet Özüberk, Havaların ısınması ve hasat sezonunda başlaması nedeniyle anız yangınlarının riskini attırdığını ifade ederek, “Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği için hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir. Hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıklarınasap, başak ekseni, anız denilmektedir. Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak İlimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır” dedi.

Kilis sınırları içerisinde 2020 yılında anız yakmak Valilik 2020/2 Sayılı Genelgeleri ile yasaklandığını ifade eden Özüberk, sözlerini şöyle sürdürdü, “ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020/2 no' lu Tebliğine göre anız yakanlara her dekar için 73 TL 68 kuruş idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır” diye konuştu.