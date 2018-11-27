Antep fıstığı ve zeytin üreticilerine hastalık uyarısı

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'te Antep fıstığında görülen hastalık ve zararları konusunda üreticilerin dikkatli olması gerektiğini savunarak, "Antep fıstığında Şubat Mart aylarında gözler uyanmadan kabuklu bit, beyaz kabuklu bit, göz kurdu, psillid ve dal güvesine karşı dikkatli olmalıyız. Bahçelerimizin takibini yapmalıyız. Meyveler buğday tanesi kadar olunca (mayıs ayının ilk haftası) Karazenk ve içgüvesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Mayıs ayı içerisinde, gelecek sene meyve verecek gözler doğunca yani karagözler doğunca karagöz kurduna karşı çok dikkatli olmalıyız. Haziran ayı içerisinde fıstık bahçemizin iç kurdu ve capnodis takibini yapmayı unutmayalım. Haziran -Temmuz aylarında antep fıstığı psillidine karşı dikkatli olunmalıdır” dedi. Kadıoğlu, Kilis'te zeytinciliği önemli bir noktada olduğunu belirterek, “Zeytinde halkalı leke hastalığı, hasattan sonra ve mart ayı içerisinde dikkatli olunması gerekiyor. Pamuklu bit,çiçek sap sokanı,kırlangıç böceği,zeytin güvesi,zeytin kurdu, Mart ayı sonunda oluşuyor. Bu konuda üreticilerin hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Zeytin sineği Haziran ayı sonunda dikkatli olunması gerekiyor. Zeytin sineği daha çok gemlik çeşidi olan zeytin ağaçlarında rastlanmamaktadır. Zeytin üreticisi çiftçilerimizin öncelikle hasattan sonra budama ve bahçe temizliğini yapmaları gerekiyor. Belirtilen hastalık ve zararlıların tespitini yaptırmak istediğinde belirtilen aylarda mutlaka İl ve İlçe Müdürlüklerimize danışarak mücadele yöntemlerini öğrenmelerini gerekiyor” diye konuştu.