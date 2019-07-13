Arıcılık Kursuna katılanlara belgeleri verildi

Kilis'te, Arıcılık Kursuna katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı arasında 27 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 11 gün süren arıcılık kursuna katılarak kurs bitirme belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu tarafından yapılan törenle teslim edildi.