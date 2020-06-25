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Asfalt çalışması sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından 10 bin metrekarelik imar bölgesinin asfaltının il bölümüne başlandı.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Sıcak asfalt kaplama ve yol yapım çalışmalarımız son sürat devam ettiğini belirterek, “Turgut Özal Caddesi ile Yeni Belediye hizmet binamız arasında kalan 10 bin metrekarelik imar yolunun ilk aşamasına başladık. Yolumuzun ilk etabında 2 bin 250 metrekare, geri kalan etabında ise 7 bin 750 metrekarelik alana ait asfalt kaplama çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. Turgut Özal caddesi, asfalt kaplama, orta refüj ve kaldırım çalışmalarıyla bir bütün olarak tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

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