Asfaltlanan yolların çizgileri çiziliyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, 2020 yılı asfaltlama çalışmaları bu ay sonu tamamlanacağını ifade ederek, "Yapılan yollarımızın yol çizgileri yapılıyor. Bu yol iyi bir asfalt döneme geçirdik. 2020 yılı içerisinde 1 kat sathi kaplama 49,4 kilometre 2. kat sathi kaplama 44,2 kilometre, sıcak karışım asfalt 4,5 kilometre asfalt yaptık. Köylerimizde yama çalışmalarında 14 bin 766 ton kullandık” dedi.