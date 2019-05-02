Aşıklık Geleneği Müzik ve Şiir Dinleti

Bahar Şenliklerinin 2. gününün Dil ve Edebiyat Topluluğu öğrenci ve danışmanlarının koordine ettiği Aşıklık Geleneği Müzik ve Şiir Dinletisi etkinliği düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademik personellerin ve pek çok öğrencin katıldığı etkinlik, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Öğrencilerin, Erzurumlu Emrah, Köroğlu, Aşık Veysel, Aşık Kara Mehmet, Aşık Karakılçık, Aşık Şahballı, Hacı Karakılçık, Aşık Mahsunî Şerif gibi kıymetli halk ozanlarının taşlama, sicilleme ve yalanlama gibi tarzlardaki şiirlerini seslendirdi. Öğrencilerimiz ayrıca gelin-kaynana atışması ve bağlama eşliğinde şarkı performansı da gerçekleştirdi.

Program, öğrencilerimizin koro halinde söyledikleri şarkılarla sona erdi. Rektör Karacoşkun, programda emeği geçenlere teşekkür ederken topluluk öğrencileri, danışmanlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.