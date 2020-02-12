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Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Kilis’te, etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçları da zarar görürken, vatandaşlar, sayaç ile boruları yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korumaya başladı.

Kilis'te, etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçları da zarar görürken, vatandaşlar, sayaç ile boruları yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korumaya başladı.


Havaların aniden soğumaya başladığı bu günlerde abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmakta ve vatandaşın mağdur oluyor. Kilis Belediyesi yetkilileri, su sayacı, abone şube yolu ve kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önleneceği, vatandaşların gerekli tedbiri almaları gerektiği ifade edildi.

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