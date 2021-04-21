“Aşkın Dili Türkçe Yunus Emre” konulu söyleşi gerçekleştirildi

Türk tasavvuf halk şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan Yunus Emre'nin yalın Türkçe ile yazdığı şiirlerini hem okumak hem de anlamak amacıyla 2021 yılının Cumhurbaşkanlığınca "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ve yönlendiriciliğini Öğr. Gör. Mehmet Gönüler'in yaptığı “Aşkın Dili Türkçe Yunus Emre” konulu şiir dinletisinde öğrenciler, Yunus Emre'nin seçkin şiirlerinden bir dinleti gerçekleştirdi.

Yunus'un hayat anlayışı ve edebî kişiliği hakkında kısa bilgi vererek söze başlayan Gönüler, aşk konusunu tasavvuf halk şiiri tarzında, sade dille yazan Yunus Emre'nin şiirlerini okumaları için öğrencilere sırasıyla söz verdi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personelinin de katıldığı etkinlik, birbirinden güzel şiir seslendirmeleri ile devam etti.

Renkli ve verimli geçen şiir dinletisi, teşekkür bölümüyle sona erdi.