Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 102. yıldönümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 102. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda törenle kutlandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerin güvenlik önlemi almaları dikkat çekti.