Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişi anlatıldı. Doç. Dr. Kuzgun, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunu ve yaşanan direnişi detayları ile anlattı.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.