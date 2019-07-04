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Atık Su Arıtma tesisine ziyaret

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’ndan (FRIT) projesi kapsamında, Fransız heyeti, Kilis Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'ndan (FRIT) projesi kapsamında, Fransız heyeti, Kilis Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.


Fransız heyeti ile birlikte İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı ve İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nden gelen heyet Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceleyip bilgi aldı. Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmaları ve teknik donanımı hakkında bilgi alan heyet, daha sonra Kilis'ten ayrıldı.

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