Avcılara sıkı denetim

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen av denetimlerinde Kilis'e bağlı, Gülbaba,Yeşiloba,Beşenli,Küplüce ve Elbeyli'de bulunan bütün avlaklarda koruma-kontrol faaliyetlerinde 22 avcı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaz iken, denetimlerin devem edeceği bildirildi.