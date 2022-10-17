İhlas Haber Ajansı

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Avcılara sıkı denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa avcılar üzerinde sıkı denetim gerçekleştiriliyor.


Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen av denetimlerinde Kilis'e bağlı, Gülbaba,Yeşiloba,Beşenli,Küplüce ve Elbeyli'de bulunan bütün avlaklarda koruma-kontrol faaliyetlerinde 22 avcı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaz iken, denetimlerin devem edeceği bildirildi.

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