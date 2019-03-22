İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayağına ip dolanan kırlangıç itfaiye tarafından kurtarıldı

Kilis’te ayağına ip dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis'te ayağına ip dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 20 Temmuz Sokak'ta bir evin üçüncü katında ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye Veterineri tarafından tedavisi yapılan kırlangıcın ayağının kırıldığı, göğsünde çırpınma sonucu yaralanma olduğu belirlendi. Kırlangıcın tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.