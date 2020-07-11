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Ayasofya Caminin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı

Kilis’te, Ayasofya Caminin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı.

Kilis'te, Ayasofya Caminin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı.


AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından organize edilen lokma dağıtımına Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, CHP İl Başkanı Mehmet Akif Perker, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, SP İl Başkanı Şerif Karakurt, HÜDAPAR İl Başkanı Ali Kiriş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri katıldı. Ayasofya Caminin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtımından önce dua okundu.

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