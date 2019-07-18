Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan şahıs yakalandı

Kilis'te bir iş yerini iki kez üst üste kurşunlayan şahıs, polisin takibi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.D. ve O.Ç. adlı kişilerin çalıştırdığı Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Süleyman Karakuş Sokak'taki iş yerine geçen hafta gece saatlerinde av tüfeği ile ateş açıldı. Bugün yine aynı iş yerine ateş açılması üzerine O.Ç. yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonucu iş yerine iki kez silahlı saldırı düzenleyen S.Ö.'yü Kilis'in Polateli ilçesi Ravanda köyü yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.