Ayten Yavaşca, eşinin adına oluşturulan müzeyi gezdi

Dr Aleaddin Yavaçca'nın adına kurulan müzeyi gezen eşi Ayten Yavaşca ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı.

23 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybeden Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, tarafından doğduğu evi Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlamasından sonra evi müze haline getirilmişti. Eşi Ayten Yavaşca, eşinin vefatından sonra ilk kez geldiği Kilis'te Alaeddin Yavaşca Müzesini gezdi. Duygusal anlar yaşayan Ayten Yavaşca'ya Vali Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk eşlik etti.