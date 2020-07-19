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Azez'de patlamada yaralananlar Kilis'e getiriliyor

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PYD/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan durumu ağır 15 kişi Kilis’e getirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PYD/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan durumu ağır 15 kişi Kilis'e getirildi.


Azez'in Sucu Kasabasında PYD/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan kadın ve çocuklarında bulunduğu 15 kişi Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Durumu hafif olanlar Azez'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

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