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Azez'i kana bulayan 4 terörist yakalandı

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez ilçesinde 1 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden olan PKK/PYD’li 4 terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde 1 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden olan PKK/PYD'li 4 terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.


Dün Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanmış 2 motosiklet ile gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 16 sivil yaralanmıştı. Suriye Görev Gücü (SGG) kapsamında Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk Danışman Polislerin de aktif katkısıyla Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü incelemeler sonrasında düzenlenen operasyonda, PKK/PYD'li 4 terörist yakalandı. Azez Emniyet Müdürü Muhammed Dahir, teröristlerin sorgularının sürdüğünü açıkladı.

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