Azez'i kana bulayan PYD'li teröristler yakalandı

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı saldırı düzenleyerek 1 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olan PKK/PYD'li 2 terörist yakalandı.

Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı iki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, Azez Emniyet Müdürlüğü yerel istihbarat birimi görevlileri ve Türk danışman polis görevlileri ile birlikte koordineli olarak yaptığı çalışma sonunda yakalandı. İfadesi alıNan 2 terörist, Azez'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.