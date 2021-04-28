Baca kanalizasyon hattı döşeniyor

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Ormanı Civarında kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Yeni beşevler semti ile yeni binaların yapıldığı anılanlarda baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı döşenmesinin devam edeceği bildirildi.