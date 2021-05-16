Badem fidanlarının bakımı yapılıyor

Kilis'te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Musabeyli ilçesinde 16 hektar üzerine 14 bin 830 adet badem fidanı dikimi yapıldıktan sonra bakımları yapıldı.

Aralık ayı içerisinde Musabeyli Zeytinbağı köyüne Kilis'te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 16 hektara 14 bin 830 adet badem fidanı dikimi gerçekleştirildi. Fidanların daha iyi boylanması ve kök gelişimini tamamlaması için ot alma çapalama yapılarak yabancı otların baskısından kurtarıldı. Orman işletme Müdürlüğü Kilis, ilçe ve köylerinde Gelir getirici türlerin yetiştirilmesi projesi kapsamında Musabeyli ilçesi Zeytinbağı köyünde 14 bin 830 adet badem fidanı dikimi yapılmıştı.