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Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.


2019 yılı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü'nün sekretaryasını yaptığı kurulda daha önceki toplantıda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alındı. Bağımlılıkla Mücadele koordinasyon kurulundaki kuruluşlar sinevizyon eşliğinde yapılanları, bundan sonra yapılacakları, hedefleri anlattı.


Toplantıya İlçe Kaymakamları, daire amirleri, muhtarlar ve Kilis'te görev yapan STK temsilcileri katıldı.

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