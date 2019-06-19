Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün sekretaryasını yaptığı kurulda daha önceki toplantıda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Denetimler, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alındı. Bağımlılıkla Mücadele koordinasyon kurulundaki kuruluşlar sinevizyon eşliğinde yapılanları, bundan sonra yapılacakları, hedefleri anlattı.

Toplantıya, daire amirleri, Kilis'te görev yapan STK temsilcileri katıldı.