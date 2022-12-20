Bağımlılıkla mücadele ve KADES uygulaması standı açıldı

Kilis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan stantlarda KADES uygulaması ve bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantları ziyaret eden Vali Recep Soytürk, emniyet müdürü ve jandarma komutanının uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü gayret gösterdiklerini belirerek, “ YEDAM görevlilerinin iyi işler çıkarıyorlar. Gençlerle birebir konuşarak rehabilite etmeye çalışıyorlar. Özel bir mekanları var. Çalışmalarından son derece memnunum. Çok özgün yöntem ve fikirleri var. KADES uygulamasının telefonlara indirilmesi konusunda kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadınlar da dahil herkese ulaşmak istiyoruz” dedi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da Kilis'te KADES uygulamasını 3 bin 821 kişinin kullandığını, bu rakamı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

YEDAM Sosyal hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ise 2019'dan bu yana Kilis'te görev yaptıklarını, alkol, sigara, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı alanında çalıştıklarını ifade ederek, “Bağımlılıkla mücadeleyi sürdürüyoruz. Bağımlılık inişleri çıkışları olan bir hastalık. Biz ilaçlı bir destek sağlamıyoruz çünkü bağımlılık tek ayaklı bir sehpa değildir. Biz bunu 3 ayaklı bir sehpaya benzetiyoruz. Bir kısmı tıbbi bir tedavi, bir kısmı psikososyal bir destek, diğer kısmı ise ailesel ve sosyal çevredir. Bunlardan tek bir tanesi eksik olduğunda aslında ilerlememiz ya da iyileşmemiz mümkün olamayacaktır" dedi.

Etkinliği Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Kilis ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu ile yetkililer katıldı,