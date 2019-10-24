İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Yardımcısı Çataklı Üniversiteyi ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.


Daha önce Kilis Valiliği görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesini de ziyaret etti. Kilis Valisi Recep Soytürk ile birlikte Üniversiteye gelen Çataklı, Rektör Karacoşkun ile makamında görüştü.


Karacoşkun, çiçekle karşıladığı Bakan Yardımcısı Çataklı'ya üniversite ve kentle ilgili bilgiler de verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.