Bakan Yardımcısı Çataklı Üniversiteyi ziyaret etti

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Daha önce Kilis Valiliği görevinde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesini de ziyaret etti. Kilis Valisi Recep Soytürk ile birlikte Üniversiteye gelen Çataklı, Rektör Karacoşkun ile makamında görüştü.

Karacoşkun, çiçekle karşıladığı Bakan Yardımcısı Çataklı'ya üniversite ve kentle ilgili bilgiler de verdi.