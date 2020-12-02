Bakla dendi yem bitkisi çıktı

Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Gümrük Kapılarında Türkiye'den Suriye'ye götürülen 2 ayrı araçta, bakla yerine yem sanayisinde kullanılan ürün, pirinç yerine de kırık pirinç çıkması üzerine 2 kişi hakkında vergi kaçakçılığından işlem yapıldı.

Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Sınır Kapısından Suriye'ye Bakla götüren bir tır yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri 134 bin TL olan 24 ton 510 kilogram bakla cinsi eşyanın yem sanayinde kullanılan ürün olduğu tespit edildi. 1 kişi hakkında vergi kaçakçılığından işlem yapıldı.

"Tırdan pirinç yerine kırık pirinç çıktı, numuneler değiştirildi"

İkinci olayda ise Mersin Gümrük Müdürlüğünde işlem görerek Suriye'ye çıkış yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısına gelen transit yüklü tırda yapılan aramada, pirinç beyan edilmesine karşın, kırık pirinç cinsi eşya ile değiştirildiği tespit edildi. Kırık pirinçten alınan numuneler incelenmesi için Mersin Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiş fakat gönderilen numunelerinde değiştirildiği tespit edildi. Eşyanın ve laboratuvar müdürlüğüne gönderilen numunenin değiştirilmesiyle ilgili adli işlemler başlatılarak, yetkililer hakkında geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca prinç yerine kırık pirinç gönderilmesi ile ilgili olarakta vergi kaçakçılığından işlem yapıldı.