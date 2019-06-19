İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baklava kutularında uyuşturucu

Kilis’te, eş zamanlı düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 448,14 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Kilis'te, eş zamanlı düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 448,14 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, eş zamanlı 4 ayrı operasyon düzenlendi. Baklava kutularının içerisinde 448,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Suriye uyruklu M.D, A.H. ve A.H.M. ile N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.