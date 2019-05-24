Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, başarılı öğretmenleri ödüllendirdi.

Kaymakam Avcı, 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Öğretmenlerine, ilçede eğitim gören öğrencileri için, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı başarı belgesi verdi.

Kaymakam Avcı, başarıların mimarı öğretmenleri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, çalışmaları ile İlçe de eğitimine yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Avcı, "Musabeyli'nin eğitim kalitesini artırmak için yola çıktığımızda tek güvencemiz siz değerli öğretmenlerimizdi. Farkındalık oluşturan öğretmenlerimizi bugün buraya toplayarak, hem tanışma hem de kendilerine teşekkürlerimizi ifade etmek istedik. Eğitim niteliğinin artırılması adına yapılacak her türlü çalışmanın yanındayız ve destekleyeceğiz. Eğitimde başarı için hepimize büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. Bu başarı bir takım işi, bir ekip işi. Hep birlikte takım olarak bir şeyler yapmanın ve birlikte başarmanın doğru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.