Basınçlı sulama sistemlerinde 16 milyon TL'lik hibe desteği

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis S.S. Büyükkonak, Küçükkonak, Karamelik ve Çörten Köyleri Sulama Kooperatif Başkanlığını ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Mustafa Özdemir ile birlikte Konak Göleti ve Sulama Kanallarında incelemelerde bulundu.

Ziyarette ucuz, sürdürülebilir ve güvenli gıdaya ulaşmanın tek yolunun üreten Kilis ve üreten Türkiye olduğunu belirten Kökçüoğlu, “ Yarı kurak bir iklimde yer almamızın yanı sıra, Küresel Isınmaya bağlı son zamanlarda yaşadığımız kuraklık ve artan nüfusa doğru orantılı çoğalan su ve gıda tüketimi nedeni ile özellikle ilimiz tarımsal üretiminde su tasarrufu, suyun verimli kullanılması ve kaçakların önlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla tarımsal sulamada kullanılan suyun tarlaya kaybın en az olacağı kapalı sistemlerle taşınması, tarla içi sulamada su kaybının az, bitki istifadesinin ve su tasarrufunun yüksek olacağı modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda İlimizde yapılan baraj, gölet ve sulama kanallarına ilave olarak Bakanlığımız 2007-2020 yıllarında bin 694 adet modern basınçlı sulama sistemi projesine toplam 16 milyon 908 bin 780 TL 42 kuruş hibe desteğinde bulunmuş olup 2021 yılında ise şartları uyan 111 adet modern basınçlı sulama başvurusunun tümü kabul edilmiştir. Yaşam ve tarımsal üretimimiz için mutlak ihtiyaç duyduğumuz suyun kıymetini daha iyi idrak ettiğimiz, suyumuzu koruduğumuz ve daha verimli kullandığımız bereketli günler dilerim” dedi.