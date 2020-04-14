İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bulut dezenfekte ekibine teşekkür

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Dezenfekte çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.


Başkan Bulut, Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Bulut, “Korona virüs ile mücadele ederken, hayatlarını yaşamlarını riske atarak görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık personelleri gibi şehrimizde gece gündüz çalışarak halkın sağlığını esas alan ve yüreklerini ortaya koyan Başta temizlik personellerimiz olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak virüs tehdidini ortadan kaldırmak için var gücümüzle, soluksuz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.