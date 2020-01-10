Başkan Bulut Gazeteciler ile bir araya geldi

Başkan Bulut, Kilis'te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerinin gazeteciler gününü kutladığını ifade ederek, “Vatandaş ile aramızda köprü olan gazeteci arkadaşlarımızın ile bu anlamlı günde bir arada olmaktan mutluyum. Kilis'in iki temel sorunu var birincisi eğitim ikincisi işsizlik, inşallah eğitim sorunu çözülüyor. 16 yeni okul yaptığımız zaman tekli eğitim başlayacak. Eskiden olduğu gibi Kilis eğitimde büyük başarı sağlayacak. 95 dönüm okul arsası üretildi. Suma Fabrikası arazisi, belediyemizin yanında bulunan arsa ve diğerleri ile birlikte 95 dönüm arsa üzerine en az 10 okul yapılacak. Tabi bundan sonra bu okulları yapacak iş adamları bulmak lazım, 4 kişi okul yapmak için bekliyor. İnşallah okul sorunu çözülmüş olacak” dedi.

Başkan Bulut, işsizlik ile ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Kilis'i tekstil üstü yapmamız gerekiyor. Kilis kalkınmada öncelikli iller arasında 6'ıncı bölgede bulunuyor. Görüşmelerimiz iş adamlarımızla sürüyor. Şuanda 18 fabrikanın inşaatı Organize Sanayi Bölgesinde devam ediyor. 3 bin kişinin çalışacağı tekstil yatırımını Kilis'e getirerek, kalkınmada öncelikle bölgelere sağlanan teşvikten yararlanırsa kısa sürede işsizlik sorunu çözülecektir” ifadesini kullandı.

Başkan Bulut, Belediyenin çalışmalarıyla ilgili olarak sürekli basının ve kamuoyunun bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Bulut, daha sonra Kilis'e katkılarından dolayı basın mensuplarına plaket takdim etti.