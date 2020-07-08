Başkan Bulut Yabancı STK temsilcileri ile bir araya geldi

Shaheenul Haque, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makaminde ziyaret ederek, yeni projeler üzerine görüştü yaptılar.

Malteser İnternational Türkiye Temsilcisi Shaheenul Haque ile Ofis Müdürü Hayriye Yalım'la birlikte Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti

Belediye Başkanı Bulut. Country Representative Malteser İnternational arasında geçmiş dönümde bir çok başarılı projeye imza attıklarını ifade ederek, “Malteser İnternational Türkiye Temsilcisi Shaheenul Haque ile Ofis Müdürü Hayriye Yalım ziyaretime geldiler. İlimize geçim kaynakları ve ekonomik anlamda katkı sağlayacak yeni projeler için ziyaretimize geldiler” dedi.