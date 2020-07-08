İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bulut Yabancı STK temsilcileri ile bir araya geldi

Country Representative Malteser İnternational Türkiye Temsilcisi Dr.

Shaheenul Haque, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makaminde ziyaret ederek, yeni projeler üzerine görüştü yaptılar.


Malteser İnternational Türkiye Temsilcisi Shaheenul Haque ile Ofis Müdürü Hayriye Yalım'la birlikte Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti


Belediye Başkanı Bulut. Country Representative Malteser İnternational arasında geçmiş dönümde bir çok başarılı projeye imza attıklarını ifade ederek, “Malteser İnternational Türkiye Temsilcisi Shaheenul Haque ile Ofis Müdürü Hayriye Yalım ziyaretime geldiler. İlimize geçim kaynakları ve ekonomik anlamda katkı sağlayacak yeni projeler için ziyaretimize geldiler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.