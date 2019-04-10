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Başkan Bulut'a Vali Soytürk'ten hayırlı olsun ziyareti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


31 Mahalli İdareler seçimlerinde 39'uncu Kilis Belediye Başkanı seçilen Mehmet Abdi Bulut'a Kilis Valisi Recep Soytürk tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bulut, Vali Soytürk'ün nezaket ziyaretinden duyduğu, mutluluğu dile getirerek, koordineli bir şekilde bir çok projeye imza atacaklarını ifade etti.

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