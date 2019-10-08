İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bulut'dan Emniyet Müdürü Karabulut'a ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Bulut, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu ile Servet Ramazan ile birlikte Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile birlikte Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Karabulut'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Bulut, İl Emniyet Müdürü Karabulut'a yeni görevinde hayırlı olması temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.